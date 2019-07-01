США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180

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С российским двигателем РД-180 при пуске ракеты-носителя Atlas-5 в прошлом году произошел сбой, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы американской компании United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.

По ее словам, во время пуска Atlas-5 положение двигателя отклонилось от заданного командами системы управления, однако это не повлияло на выполнение задач. «Пуск был полностью успешным, и полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту», — подчеркнула Арнольд. Она также отметила, что компания ULA тщательно расследовала нештатную ситуацию и приняла меры для снижения риска ее повторения.

В 2018 году было выполнено пять пусков Atlas-5. Арнольд не уточнила, в каком из них произошел сбой.

РД-180 разрабатывались и производились НПО «Энергомаш» в интересах американских заказчиков и используются на ракетах Atlas 5. В 2018 году планировалось поставить 11 силовых агрегатов. Также в августе прошлого года был представлен проект российской сверхтяжелой ракеты с шестью боковыми блоками, оснащенными РД-171, и центральным блоком с РД-180.

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