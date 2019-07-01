Швеция разработала новую защиту от России

Шведские военные заявили, что развернут обновленную систему зенитной противоракетной обороны на острове Готланд, что является свидетельством продолжения напряженных отношений с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Новая система, разработанная фирмой Saab, заменит мобильные зенитные комплексы, которыми ранее были оснащены военные на острове.

«Готланд является важным районом с военно-стратегической точки зрения. Его географическое расположение дает значительные военные преимущества с точки зрения защиты и контроля морского движения, воздушного пространства Балтики», — заявил верховный главнокомандующий Швеции Микаэль Байден.

Остров находится примерно в 330 километрах от Калининграда, где базируется Балтийский флот.

Гарнизон вернули на Готланд в январе 2018 года. Ожидается, что вскоре в нем разместятся 282 военнослужащих, несколько танков и другой техники.

Готланд имеет большое значение для Швеции в Балтийском море, так как с него есть возможность контролировать воздушные маршруты и морские пути, которые пролегают поблизости.

В сентябре 2016 года сообщалось об опасениях Швеции относительно угрозы со стороны России, суть которой держалась в тайне.

Осенью 2017 года в Швеции прошли крупнейшие за последние 20 лет учения под кодовым названием Aurora-2017. Маневры проводились для «укрепления обороны и отработки действий в случае нападения на страну».

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