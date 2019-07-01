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15-летняя американка выбила пятикратную чемпионку Уимблдона с турнира

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Кори Гауфф

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф в первом круге Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 1 июля и завершилась победой Гауфф в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Гауфф стала самой молодой участницей Уимблдона с 1991 года, выигравшей матч первого круга. В следующем раунде Гауфф сыграет против Магдалены Рыбариковой.

39-летняя Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона, также она два раза выигрывала Открытый чемпионат США. Она является старшей сестрой теннисистки Серены Уильямс, которая также выступит на турнире.

Уимблдон проходит с 1 по 14 июля. Призовой фонд турнира — 38 миллионов фунтов.

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