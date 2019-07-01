Российские отели обязали быть честными

С 1 июля 2019 года в силу вступило положения о порядке классификации российских гостиниц, ранее утвержденное премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно нововведениям, все отечественные отели должны в обязательном порядке получить звезды в соответствии с качеством предоставляемых услуг. Для этого администрация гостиницы самостоятельно заполняет анкету и указывает, на какую категорию она претендует.

После этого гостиницу посетит инспектор и выявит недостатки, предоставив время на их устранение. По словам представителей Федерации рестораторов и отельеров России, штрафовать гостиницы будут не только за отсутствие звезд, но и за присваивание заведению несоответствующей категории. Штрафы для должностных лиц составят 10 тысяч рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о порядке классификации отечественных гостиниц 18 февраля. Он отметил, что ранее гостиницы зачастую присваивали себе звезды вне зависимости от реального уровня сервиса.

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