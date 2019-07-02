Минометный обстрел российских журналистов под Донецком попал на видео

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале видео минометного обстрела российских журналистов на западе Донецка.

«Видео с места! Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел на западе Донецка. Пострадавших нет, слава Богу!» — написала она.

Ранее сообщалось, что съемочная группа корреспондента Андрея Руденко попала под минометный обстрел в районе поселка Александровка. По словам журналистов, огонь вели из минометов украинские силовики.

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