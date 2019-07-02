Нефти предсказали взлет

Стоимость нефти марки Brent может вырасти до 75 долларов за баррель в 2019 году. Об этом сообщает CNBC cо ссылкой на экспертов нефтяного рынка.

По их мнению, перемирие между США и Китаем в торговой войне, достигнутое между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в конце июня, может стимулировать спрос на нефть. Помимо этого, на рост цен может повлиять снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США и стремление обеспечить сильный рост ВВП США в преддверии президентских выборов 2020 года.

В последнем ежемесячном отчете Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) спрогнозировала в 2019 году рост спроса на 1,14 миллиона баррелей в день. Основной спрос обеспечат Индия и Китай. Однако при затягивании торговой войны спрос будет только падать, считают эксперты.

2 июля страны участники соглашения ОПЕК+ проголосовали за продление договора о сокращении добычи нефти. Новое соглашение рассчитано на девять месяцев — до 31 марта 2020 года.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. В мае 2019-го в отношениях двух стран в очередной раз обострились. Вашингтон и Пекин обменялись взаимными ограничениями, которые в общей сложности коснулись товаров более чем на 250 миллиардов долларов.

США также внесли в черный список китайскую Huawei, из-за чего с ней отказались сотрудничать американские компании, в том числе Google. На саммите G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. Кроме того, США обязались не вводить новые пошлины на товары из Китая.

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