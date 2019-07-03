Основателя фестиваля «Сандэнс» признали виновным в растлении несовершеннолетей

Одного из основателей кинофестиваля «Сандэнс» Стерлинга Ван Вагенена признали виновным в растлении несовершеннолетней. Об этом передает Associated Press в среду, 3 июля.

Кинематографиста приговорили к шести годам тюрьмы. Вынесший приговор судья Роберт Гриффин выразил надежду на то, что комиссия по условно-досрочному освобождению не выпустит мужчину раньше срока. Он также похвалил жертву за то, что она рассказала о двух случаях сексуального насилия, которые произошли в период между 2013 и 2015 годами.

72-летний Стерлинг Ван Вагенен отказался извиняться перед жертвой и ее семьей: «Понятно, что любые извинения, которые я могу принести, на данном этапе не имеют смысла, так что я даже не собираюсь делать попытку. Я хочу, чтобы вы все знали, что я ощущаю последствия своих поступков».

Стерлинг Ван Вагенен — один из основателей Института Сандэнс, продюсер, сценарист и режиссер. Он продюсировал такие фильмы, как «Поездка в Баунтифул», «Заключенные» и «Колдовство Бена Вагнера».

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