Боевик отказался «гнить в тюрьме» и отрекся от Басаева

Прокурор запросил 20 лет заключения для участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева, обвиняемого в совершении терактов в середине 2000-х годов во Владикавказе, в результате которых три человека погибли и 35 получили ранения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Приговор огласят 5 июля.

По версии следствия, Яндиев в период с апреля 2004-го по декабрь 2005 года вступил в банду для совершения терактов и убийств мирных граждан в Республике Северная Осетия — Алания с целью насильственного отторжения Чечни и других субъектов Северо-Кавказского региона от России и создания «Исламского государства».

Яндиев с боевиками в период с декабря 2005-го по июль 2006 года установил вблизи учебных заведений и организаций во Владикавказе 11 взрывных устройств, содержащих поражающие элементы в виде гвоздей, дюбелей и шайб. В результате терактов 3 человека погибли, 35 получили ранения различной степени тяжести, а собственникам жилых помещений был причинен значительный имущественный ущерб.

Яндиев был объявлен в международный розыск в 2010 году. Его задержали в Словакии 20 января 2011 года и через семь лет, 17 июля 2018 года, он был передан правоохранительным органам России.

Адвокат подсудимого Андрей Сабинин просил суд вынести оправдательный приговор, сообщает «Кавказский узел». Защитник указал, что Яндиеву вменяются эпизоды, которые не повлекли жертв и пострадавших: закладка взрывного устройства под ретрансляторной вышкой и установка гранатометов, из которых была потом обстреляна электроподстанция «Владикавказ-2». Более того, обвинение основывается на показаниях одного свидетеля Алихана Оздоева, который уже осужден и отбывает срок за участие в банде Басаева.

Яндиев заявил, что этот свидетель дал на него показания, потому что «держит на него зло»: Яндиев отказался вступить в банду. Подсудимый утверждает, что из-за инвалидности и серьезной болезни не мог участвовать в боевых действиях.

«Я не боюсь справедливого суда. Пусть меня прокурор обвиняет в том, что я сделал, а не в том, что я не сделал… Теперь я буду гнить в тюрьме 20 лет? За что? Я и так просидел восемь лет просто так. В СИЗО, даже не в лагере. Вы, по сути, лишаете меня жизни. У вас счастливая жизнь, но она построена на несчастьях других», — заявил Яндиев в своем последнем слове.

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