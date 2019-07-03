Пожар на складе Jim Beam уничтожил 40 тысяч бочек

Пожар произошел в американском городе Версайллес (штат Кентукки) на складах, где хранились бочки с бурбоном Jim Beam — наиболее продаваемым в мире брендом этого напитка. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что один из складов загорелся примерно в 23:30 во вторник, 2 июня, по местному времени. С пламенем боролись в общей сложности 40 пожарных из пяти округов. В итоге здание, в котором было около 40 тысяч бочек с алкоголем, рухнуло (стандартная бочка — это 53 галлона, утеряно может быть около 8 миллионов литров — прим. «Ленты.ру»). Отмечается, что огонь также перекинулся и на другой склад, однако там его быстро взяли под контроль.

Начальник местного управления по чрезвычайным ситуациям Вудфорд Дрю Чандлер отметил, что пожар целенаправленно не тушили до конца: таким образом больше алкоголя выгорело, а шансы на загрязнение источников воды вокруг сильно уменьшились. Видео с места доступно в Twitter.

Причиной произошедшего мог стать удар молнии.

The Washington Post пишет, что уничтожено было 45 тысяч бочек. Газета также отмечает, что на сгоревшем складе хранился относительно молодой бурбон.

В июне 2018 года в Кентукки разрушился склад с бурбоном, в результате чего почти два миллиона литров напитка было утеряно.

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