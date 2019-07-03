В ОАЭ похоронили погибшего на нарковечеринке принца

Арабского шейха и дизайнера Халида бин Султана аль-Касими, сына эмира одного из арабских эмиратов, похоронили. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Тело 39-летнего мужчины, по исламскому обычаю, транспортировали в эмират Шарджа, в котором правит его отец. На его похоронах в мечети короля Фейсала, центральном храме столицы эмирата, присутствовали тысячи людей. Эмир Султан бин Мухаммад аль-Касими стоял над телом сына, участвуя в погребальной молитве. В эмирате спущены флаги и объявлен трехдневный траур.

Точная причина смерти принца пока неизвестна — результаты экспертизы появятся в течение двух месяцев. 2 июля сообщалось, что рядом с его телом нашли шприцы, а его рука была перетянута галстуком. По данным СМИ, шейх умер на вечеринке в лондонском пентхаусе, гости которой употребляли запрещенные вещества и занимались сексом.

Погибший был дизайнером и основал собственный модный бренд Quasimi. Он был известен тем, что добавлял арабские элементы в вещи, которые создавал. Его старший брат умер в 1999 году в возрасте 24 лет. Причиной смерти стала передозировка героином.

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