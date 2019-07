На фестивале «Боль» выступят более 70 артистов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

5 июля гости смогут услышать таких музыкантов, как The Good, The Bad & The Queen, ГШ, POEXXXALI, Sirotkin, Lucidvox, Кобыла и Трупоглазые Жабы, Дом престарелых аутистов, Созвездие Отрезок, Super Collection Orchestra, Овсянкин, Severnee, Электросон, Автоспорт, Sewage Sour, Bright Falls, Аминь и НОВИКОВ ПРИБОЙ.

На 6 июля в лайн-апе заявлены IC3PEAK, НИИ Косметики, Пасош, АИГЕЛ, YAK, Health, Дайте танк(!), Algiers, Утро, масло черного тмина, Warmduscher, 4 Позиции Бруно, The Canyon Observer, DAKOOKA, Хадн Дадн, Деревянные киты, Интурист, Pinkshinyultrablast, Комба Бакх, Ночной Проспект, KYMATIC ENSEMBLE , ежемесячные, молчат дома, Нонконформистка, BAD ZU, Low Kick Collective, Fogh Depot, БАКЕЙ, Дорогой Сережа, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, луни ана. яблоня, СОЮЗ, ВЛАЖНОСТЬ, РыцарныеРыцари, Пожар, ШТАДТ, универсамчик, solo.operator и Арчанга.

7 июля выступят DEATH GRIPS, Sophie, Монеточка, SHORTPARIS, Fontaines D.C, Cloud Nothings, Black Midi, Kikagaku Moyo, всигме, MNOGOZNAAL, макулатура, KATE NV, SUPER BESSE, GNOOMES, МУСОР, ТЭЦ, rosemary loves a blackberry, VERBLUDES, Порез на Собаке, маяк, Usssy, PLOHO, Несогласие, TSYGUN, Бенгальские Подонки, ОБРАЗ, ИХНАБТБ, SUPRUGA, NOA, tropical interface, Север 2046, Ленточка, БРОМ, Marzahn, Пруд, Ratmir Vanbuuren Taruts и Последняя Вечеринка.

Трехдневный фестиваль «Боль» пройдет в культурном центре ЗИЛ. Билеты можно приобрести на сайте.

