Die Antwoord и Thirty Seconds to Mars выступят в Москве

В Москве состоится музыкальный фестиваль Park Live, хедлайнерами которого станут группы Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars и Bring Me the Horizon. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль пройдет с 12 по 14 июля в столичном Парке Горького. Помимо хедлайнеров, на нем выступят такие группы и исполнители, как Nothing But Thieves, Rag'n'Bone Man, Pale Waves, Fever 333, MØ, Дельфин и AJR.

Предыдущий Park Live также состоялся в Парке Горького в 2018 году. На нем выступили диджей David Guetta, группа Gorillaz, рэпер Tricky и музыканты из Massive Attack. Последние во время концерта призвали создать мировое сообщество, демонстрируя слушателям видеоряд с заголовками новостей российских СМИ на политические и социальные темы.

