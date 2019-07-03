«Красное и Белое» спрятали в «тихой гавани»

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» сменили владельца и стали принадлежать кипрской компании Amelior Investments Limited. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ранее операционные юрлица сети в основном напрямую контролировались основателем сети Сергеем Студенниковым. Однако теперь они перешли под контроль кипрской компании, созданной в марте 2019 года. При этом Студенников продолжает оставаться их бенефициаром.

Материалы по теме «70 процентов профессий исчезнут в следующие 10 лет» Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы

К Amelior Investments Limited перешло, в частности, ООО «Прометей». Аналитики «INFOline-Аналитики» подсчитали, что компания генерировала 60 процентов выручки ретейлера в 2018 году. Также под контроль кипрской компании перешло ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

После переноса головной компании на Кипр и при условии, что ее не признают транзитной (то есть созданной для вывода средств), к ней можно будет применять пониженную ставку налогообложения, пояснил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

В апреле стало известно, что Федеральная антимонопольная служба согласовала объединение торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое». О намерении объединиться в единый розничный бизнес стороны объявили еще в январе 2019 года. После слияния сеть станет третьим по обороту российским ретейлером после X5 Retail Group и «Магнита».

«Тихой гаванью» называют офшорные юрисдикции, в которых действуют благоприятные налоговые режимы для иностранных компаний.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!