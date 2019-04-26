«Красному и белому» разрешили объединиться с «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала объединение торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное&Белое», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя участника сделки.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являющиеся бенефициарами группы «Дикси» и компании «Альбион-2002» (алкогольные магазины «Бристоль»), а также Сергей Студенников (сеть алкомаркетов «Красное&Белое»), в январе заявили о намерении объединить компании в единый розничный бизнес.

В объединенном бизнесе мажоритарными акционерами станут Кесаев и Кациев, им будет принадлежать 51 процент акций, Студенникову достанется 49 процентов. После слияния сетей на рынке появится третий по размеру оборота российский ретейлер, после X5 Retail Group и «Магнита».

Под вывесками участников сделки сейчас в России работает более 13 тысяч магазинов. По оценке аналитического агентства InfoLine, совокупный оборот этих трех сетей превышает 600 миллиардов рублей.

В конце прошлого года в офисах компании «Красное и Белое» прошли обыски в связи с подозрением в налоговых нарушениях. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ, МВД, СК и ФНС России. Буквально за месяц до этого Студенников впервые вошел в список миллиардеров по версии Bloomberg.

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