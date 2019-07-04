На Украине призвали отделять мат от «вкусной украинской брани»

Законопроект «О противодействии сквернословию», должен бороться с русским матом, а не с классической украинской бранью. Об этом языковед Александр Авраменко заявил в комментарии агентству УНИАН.

«Среди бранных слов украинских не так много, но они есть. Они больше связаны с ректальной зоной или используются слова "свинья", "дидько" или "черт". Например, "дідька лисого" — это классическая украинская брань», — заявил он.

По мнению Авраменко, за такие слова людей наказывать не нужно. «Думаю, в законопроекте речь идет в первую очередь о мате, хотя иногда очень сложно определить границу», — отметил эксперт.

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Он также призвал различать русский мат и «вкусную украинскую брань». Авраменко считает, что мат, касающийся упоминания половых органов или полового акта, был почерпнут жителями России у тюркских народов, тогда как украинская брань является аутентично славянской. Русские матерные слова эксперт называл «лютыми».

Законопроект «О противодействии сквернословию» был внесен на рассмотрение парламента Ольгой Богомолец. Согласно тексту, в случае принятия инициативы на Украине будет запрещено использование бранных слов в теле- и радиоэфире, СМИ, интернете и во время публичных выступлений. При этом публичные лица в случае нарушения могут быть не только оштрафованы, но и отправлены на общественные работы. К распространению будут запрещаться все аудиовизуальные материалы, в которых используется мат, за исключением фильмов.

Список бранных слов, запрещенных к употреблению и распространению, должен будет принять кабинет министров Украины.

Объясняя причины внесения законопроекта, Богомолец позже заявила, что для украинской культуры характерно «совершенно другое пантеистическое измерение ругательства». «Хотите материться — материтесь по-украински», — добавила она.

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