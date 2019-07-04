Главе Минздрава отказали во французском самолете

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой прокомментировали просьбу главы Минздрава Вероники Скворцовой о покупке французского самолета Falcon 7X. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Отмечается, что правительство никогда не принимало решения купить самолет иностранного производства, поручалось лишь проработать вопрос о покупке российского борта с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан.

Ранее сообщалось, что Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.

Свой выбор она объяснила тем, что по итогам анализа рынка специалисты ФМБА пришли к выводу, что наиболее подходящим по техническим характеристикам для санитарной авиации будет именно французский самолет.

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