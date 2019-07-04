«Друг на час» ударил сотрудника угрозыска бутылкой по голове и попал на видео

Baza / Telegram

В Москве мужчина ударил сотрудника уголовного розыска бутылкой по голове за то, что тот сделал ему замечание. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На видео заместитель начальника 8-го отдела управления угрозыска столичной полиции Алексей Мыцык — мужчина в кепке — делает замечание мужчине, который во дворе дома справляет нужду на дерево. «Полицейский с помощью жестов, русского языка и пары пинков объяснил, что порядочные люди пользуются унитазом или общественным туалетом», — говорится в сообщении.

Справлявший нужду, который оказался «другом на час» Александром Стефановичем, в ответ на замечание ударил Мыцыка бутылкой водки.

«Друг на час» — услуга, появившаяся относительно недавно в Москве. Любой желающий может нанять платного друга, чтобы поговорить с ним на любые темы.

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