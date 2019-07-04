Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей

Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.

Уточняется, что вспышку вируса в районе города Ларкана в южной провинции Синд обнаружили еще в апреле. Один из медицинских работников заметил, что у нескольких пациентов-детей не удается нормально сбить температуру, они также плохо реагировали на лечение. Все они оказались ВИЧ-положительными.

В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала проверку местного населения. В итоге из 30 тысяч обследованных было выявлено 876 заразившихся. При этом оказалось, что из них 82 процента — дети младше 15 лет.

Считается, что вирус, поражающий иммунную систему, в основном распространяли неквалифицированные врачи-шарлатаны. Также сказалось небрежное отношение к чистоте и соблюдению норм гигиены в местных подпольных клиниках, которые зачастую оказываются единственными источниками медпомощи для жителей.

Эпидемию называют беспрецедентной, в том числе из-за большого числа пострадавших детей. Эпидемиологи в настоящее время пытаются определить, является ли вспышка изолированной или лишь «вершиной айсберга». Чиновники предупреждают, что существует высокий риск дальнейшего распространения заболевания. При этом в стране имеются проблемы с необходимыми медикаментами.

В Ларкане с 2003 года было зафиксировано три вспышки ВИЧ. Первая была среди потребителей инъекционных наркотиков. Еще две произошли в 2016 году: пострадали 12 пациентов педиатрической больницы и 206 пациентов в отделении диализа.

В мае сообщалось, что из-за инфицированного шприца на юге Пакистана заразились более 400 человек.

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