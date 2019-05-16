Врач в Пакистане использовал грязный шприц и передал ВИЧ сотням людей

В деревне на юге Пакистана более 400 человек, многие из которых — дети, заразились ВИЧ из-за того, что местный медик использовал инфицированный шприц, передает South China Morning Post.

Власти провинции Синд, в одной из деревень которой произошел инцидент, установили несколько медицинских пунктов, где проводят тесты для населения окрестных деревень. Люди стоят в очереди целыми семьями, чтобы проверить свой ВИЧ-статус.

Ответственного за заражение врача задержали. Сообщается, что он тоже ВИЧ-инфицирован. Следствие пока не установило, что привело к передаче инфекции сотням людей — преступная халатность или злой умысел.

По данным UNAIDS, в стране действуют примерно 600 тысяч врачей-шарлатанов, не обладающих достаточными медицинскими навыками и знаниями. Многие из них используют заново одноразовые шприцы в целях экономии и не соблюдают санитарные нормы при переливании крови.

За 2017 год в Пакистане зарегистрировано 20 тысяч случаев заражения ВИЧ. По скорости распространения инфекции в Азии страну опережают только Филиппины.

По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных. Еще от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своем статусе.

В 2018 году чернокожего американца в штате Миссисипи арестовали за то, что он намеренно передавал своим половым партнерам ВИЧ-инфекцию.

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