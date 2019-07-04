Самый длинный пешеходный мост России обрушился

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Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Восстанавливать или сносить его не хотели из-за дороговизны. Реконструкция будет стоить около 30 миллионов рублей, демонтаж — четыре миллиона рублей.

Раньше мост стоял на балансе Белорецкого металлургического комбината, позднее предприятие отказалось обслуживать его из-за развития общественного транспорта в городе. Официально объект закрыт с 2013 года, но им продолжали пользоваться.

Его длина — 550 метров. До 2016 года он был самым длинным в стране, пока во Владимирской области не появился 555-метровый Типографский мост.

Мост прославился после съемок культового советского сериала «Вечный зов» в 1970-х годах.