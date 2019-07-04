Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook

Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля. Соответствующая публикация размещена в Twitter-аккаунте ведомства.

Регулятор ответил на распространяющиеся по сети обвинения в свой адрес, из которых следует, что проблемы с производительностью соцсетей и мессенджера возникли из-за его действий. «Ну, что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька!"» — написали представители ведомства.

Шутка взята из фильма «Чапаев» 1934 года. Роскомнадзор также приложил к посту кадр из этой картины. Не все пользователи оценили юмор ведомства. «Почему пишете вы, а стыдно мне?» — задался вопросом один из них.

По данным сервиса Downdetector, первые сбои были зафиксированы в 17:50 по московскому времени. Жалобы поступали от пользователей из США, Западной Европы, Великобритании, Сингапура, Латинской Америки.

WhatsApp и Instagram принадлежат компании Facebook.

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