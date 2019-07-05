Путин наградил погибших подводников

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России четырем погибшим морякам на глубоководном аппарате ВМФ России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее 5 июля сообщалось, что моряков-подводников тайно похоронят в Санкт-Петербурге. Дату и место похорон официально объявлять не будут. На церемонии будут присутствовать только родные, близкие друзья и сослуживцы моряков.

Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. По неофициальным данным, пламя вспыхнуло на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причиной происшествия на станции стал пожар в аккумуляторном отсеке.

В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Вечером 3 июля Минобороны опубликовало имена всех погибших. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска.

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