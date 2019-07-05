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Темнокожий хоккеист переоделся в женский купальник ко Дню независимости США

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Видео: @PKSubban1 / Twitter

Защитник «Нью-Джерси Дэвилс» Пи Кей Суббэн надел женский купальник в честь Дня независимости США, прошедшего 4 июля. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте хоккеиста.

«Что тут скажешь… Это уже стало традицией», — подписал пост Суббэн. Он отмечал праздник в компании своей девушки горнолыжницы Линдси Вонн.

Who wore it better year 2! This is getting out of hand 🤣🤦🏼‍♀️ I love my crazy @subbanator ❤️ #happy4thofjuly

Фото опубликовано @lindseyvonn

«Кто смотрится в купальнике лучше? Ситуация выходит из-под контроля. Люблю этого сумасшедшего», — отреагировала Вонн в своем Instagram-аккаунте.

30-летний Суббэн известен по выступлениям за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс». Нынешним летом его обменяли в «Нью-Джерси».

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