Темнокожий хоккеист переоделся в женский купальник ко Дню независимости США

Защитник «Нью-Джерси Дэвилс» Пи Кей Суббэн надел женский купальник в честь Дня независимости США, прошедшего 4 июля. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте хоккеиста.
«Что тут скажешь… Это уже стало традицией», — подписал пост Суббэн. Он отмечал праздник в компании своей девушки горнолыжницы Линдси Вонн.
«Кто смотрится в купальнике лучше? Ситуация выходит из-под контроля. Люблю этого сумасшедшего», — отреагировала Вонн в своем Instagram-аккаунте.
30-летний Суббэн известен по выступлениям за «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторс». Нынешним летом его обменяли в «Нью-Джерси».
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!