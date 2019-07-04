Канадский хоккеист назвал русских транжирами

Бывший канадский хоккеист Джон Скотт в подкасте Spittin Chiclets высказался о миллионном контракте российского нападающего Артемия Панарина с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Скотт обратил внимание на то, что Панарин найдет, где потратить заработанное в Нью-Йорке. «Русские любят богатую жизнь, роскошь, Louis Vuitton и все такое. И это есть в Нью-Йорке. Панарин хочет быть частью шоу на Бродвее», — заявил он.

Канадец отметил, что Панарину не стоит забывать о налогах в Нью-Йорке. «От 81,5 миллиона останется 35, еще он купит пару тачек, одежду от Louis Vuitton. Как бы не стал банкротом. Русские любят тратить деньги — Gucci и Louis Vuitton», — подытожил он.

1 июля Панарин подписал контракт с «Рейнджерс». Россиянин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

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