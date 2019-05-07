Панарина поманили в КХЛ пожизненным запасом бензина и матчами против тестя

Омский «Авангард» в очередной раз предложил нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину контракт. Новые условия соглашения омичи разместили в Twitter-аккаунте.

В «Авангарде» заверили, что ни один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сможет предложить игроку два чемпионских парада в двух городах (команда временно выступает в Балашихе из-за проблем со стадионом в Омске — прим. «Ленты.ру»), уникальные условия для собаки, пожизненный запас топлива и матчи с командой тестя — московским «Спартаком» Олега Знарка (форвард женат на дочери тренера Алисе Знарок — прим. «Ленты.ру»).

В январе этого года «Авангард» уже предлагал Панарину пополнить их состав. Клуб разместил рекламный щит с призывом «бросить Огайо и переехать в Балашиху». Взамен команда обещала Панарину близость к Москве, вечный запас топлива и борьбу за Кубок Гагарина.

«Коламбус», за который выступал Панарин, выбыл из плей-офф НХЛ на стадии второго раунда, проиграв «Бостон Брюинс» (2-4). Летом форвард станет свободным агентом. «Авангард» в финале плей-офф КХЛ проиграл ЦСКА (0-4).

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