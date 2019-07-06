У московского ученого украли три миллиона рублей

Институт металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова РАН

В Москве неизвестные украли три миллиона рублей из сейфа научно-исследовательского института. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает РИА Новости.

Согласно данным, предоставленным журналистам пресс-службой столичного главка МВД России, накануне в одно из отделений обратился старший сотрудник Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН 1979 года рождения. Мужчина заявил о краже крупной суммы у него из кабинета.

Полицейские прибыли на место происшествия, осмотрели его и пришли к выводу, что преступник взломал дверь, вскрыл сейф, забрал деньги и скрылся. По данному факту возбуждено дело по статье 158 УК России «Кража».

В конце июня сообщалось о вооруженном грабителе, укравшем у москвички коробку с волосами стоимостью 450 тысяч рублей. Мужчину удалось задержать в Воронежской области.

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