Бразильский блогер попросил Путина о помиловании

Бразильский блогер и переводчик Криштиану Алвес де Лима, которому грозит выдворение из России, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщает РИА ФАН.

Алвес де Лима нарушил визовый режим в 2016 году. Через год его оштрафовали, согласно решению суда, но он так и не оформил необходимые бумаги для законного пребывания в стране. Бразилец утверждает, что потерял документы и не смог их восстановить.

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В марте российские пограничники задержали блогера в Светогорске. Его приговорили к административному выдворению из России на пять лет. Сейчас Алвес де Лима пребывает в изоляторе временного содержания для незаконных иммигрантов в Гатчине и надеется на апелляцию и предоставление временного убежища.

Бразилец написал письмо президенту России, попросив разрешения остаться в стране, которую он «уважает и любит всем сердцем» и где он «может ходить по улицам без страха». Сообщается, что ему поступали угрозы из Бразилии, связанные с его оппозиционными взглядами.

Блогер признавался журналистам, что Россия близка ему традиционными семейными ценностями и тем, что «учит других своей великой культуре». Он не раз выражал симпатии Путину, отмечая, что политик — человек «интеллигентный, слушает своих граждан, уважает женщин».

По данным агентства, Алвес де Лима известен тем, что борется в интернете с русофобией.

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