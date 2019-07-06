«Локомотив» выиграл Олимп-Суперкубок России

Московский «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче за Олимп-Суперкубок России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 6 июля на ВТБ-Арене и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Локомотива». Счет на шестой минуте матча открыл нападающий железнодорожников Федор Смолов. Затем дублем отметился форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун (45-я, 52-я минуты). На 78-й минуте встречи счет сравнял полузащитник Алексей Миранчук, через три минуты он отметился еще одним голом и вывел «Локомотив» вперед.

За трофей боролись чемпион России и обладатель Кубка страны. Матч стал первым в сезоне-2019/2020.

12 июля начнется новый сезон Российской премьер-лиги. В стартовом матче сыграют тульский «Арсенал» и московское «Динамо».

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