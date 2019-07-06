Футбольный матч «Рамзана» с «Новосибирском» закончился массовой дракой

Футбольный матч молодежного чемпионата России среди юношей 2002 года рождения между грозненским «Рамзаном» и «Новосибирском» завершился массовой дракой. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Sport24.

Отмечается, что зачинщиком потасовки стал футболист «Новосибирска», ударивший лежащего после столкновения соперника из «Рамзана». После этого за партнера вступились другие игроки чеченского клуба, аналогично поступили представители другой команды.

Данных о пострадавших нет. После того как конфликт прекратился, судьи приняли решение не доигрывать встречу. К моменту остановки матча «Новосибирск» вел со счетом 1:0.

В октябре сообщалось о массовой драке, вспыхнувшей в Пятигорске на турнире по джиу-джитсу. Поведение одного из спортсменов не понравилось судьям, и они набросились на него. Затем к потасовке присоединились другие участники турнира.

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