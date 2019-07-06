Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче за Олимп-Суперкубок России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в Олимп-Суперкубке России. Его слова приводит Sport24.

«Сложная игра, сегодня много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблем много, вопросов много — будем работать», — заявил Семак. Он поздравил железнодорожников с победой и пообещал провести работу над ошибками.

Тренер также отметил, что обе команды не показали свою игру. «Были большие разрывы в переходах. Чувствовалось, что это первый матч», — добавил он.

Ранее 6 июля московский «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в матче за Олимп-Суперкубок России. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Матч стал первым в сезоне-2019/2020. 12 июля начнется новый сезон Российской премьер-лиги.

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