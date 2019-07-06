Раскрыта судьба баллистических ракет «Сатана»

Комплекс Р-36М2 «Воевода» после снятия с боевого дежурства может использоваться для выведения гражданских космических аппаратов. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

О вероятной судьбе «Воеводы» (по классификации НАТО — «Сатана», РС-20В) Рогозин рассказал во время посещения оборонного предприятия «Красмаш» в Красноярске. С 2011 года готовится замена «Сатане» — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

«Есть так называемый метод утилизации путем пуска. Мы вполне могли бы ее адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается. Надо именно такой способ распространить на все боевые ракеты, которые будут выводиться из боевого дежурства», — заявил Рогозин.

Он также рассказал, что подобный метод утилизации может быть использован и для новейших ракет, например для «Сармата». По его словам, утилизация оружия должна проводиться с максимальной пользой.

Планируется, что первые серийные образцы «Сармата» поступят на вооружение российской армии в 2021 году.

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