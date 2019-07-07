Трамп объяснился за рассказ об аэропортах XVIII века

Неисправный телесуфлер стал причиной того, что американский президент Дональд Трамп упомянул аэропорты, рассказывая о войне за независимость США. Об этом рассказал сам политик, его слова передает CNN.

«Он работал-работал, а потом перестал. Вырубился напрочь», — сообщил хозяин Белого дома на брифинге для журналистов.

По его словам, устройство, вероятно, вышло из строя из-за дождя. «Я и так отлично знал всю речь, так что справился и без него. Да и вообще: из-за дождя смотреть на суфлер было довольно тяжело», — заключил президент.

Ранее 4 июля американский лидер, выступая перед нацией в честь Дня независимости, сказал: «Континентальная армия в Вэлли-Фордж столкнулась с суровой зимой, обрела славу в водах Дэлавера и вырвала победу у [британского генерала Чарльза] Корнуоллиса в Йорктауне. Наша армия господствовала в воздухе, брала бастионы, занимала аэропорты, делала все, что нужно».

Американская война за независимость продлилась с 1775 по 1783 год, после ее окончания Британская империя была вынуждена признать независимость Соединенных Штатов Америки.

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