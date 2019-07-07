Австралийка умерла от простуды за три дня

В Австралии 13-летняя Кристал-Ли Вайтли умерла от обычной простуды. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, незадолго до случившегося вся семья девочки переболела простудой. Когда симптомы появились у Кристал-Ли, ее мама не обратила на это внимания. Однако спустя два дня девочке стало хуже, и мать все же записала ее к врачу на следующий день. С утра, однако, девочка уже была без сознания: прибывшие на место медики зафиксировали ее смерть.

Министр здравоохранения Южной Австралии Стивен Уэйд заявил, что его ведомство запускает программу по профилактике простуды.

«Вирус передается от человека к человеку и может жить до 48 часов на твердых ровных поверхностях вроде дверных ручек, игрушек и столов», — пояснил Уэйд. Он призвал жителей следить за собой и своими близкими, особенно в разгар зимы.

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