Россиянин основал этнодеревню с десятками хаски

В Сахалинской области развивается проект этнодеревни местного жителя Алексея Ткаченко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Помимо этнодеревни Ткаченко открыл центр для любителей ездового спорта на собачьих упряжках. Для своего проекта он вместе с родственниками оформил четыре дальневосточных гектара и получил дополнительно еще один, основав на нем этнодеревню с юртой и небольшой столовой. В заведении подают блины с вареньем из сахалинских ягод и травяные чаи.

В центр завезли двух северных сахалинских оленей, также в нем содержатся 53 собаки — аляскинские и сибирские хаски, а также норвежские метисы.

«Сегодня ко мне приезжают клиенты со всего света, ведь у нас красиво, весело и интересно, — рассказал Ткаченко. — Зимой мы проводим классические катания на собачьих упряжках, а летом наши гости могут еще попробовать себя в катании на картах. Кроме того, мы организуем походы и даже рыбалку с собаками».

По его словам, график экскурсий расписан уже на полгода вперед. К нему приезжают туристы из Европы, Америки, Австралии и стран Азии.

Участниками программы по выдаче россиянам дальневосточных гектаров стали около 75 тысяч человек. Люди получают землю бесплатно, тогда как еще три года назад они должны были выкупать ее на аукционах, платить за межевание и согласовывать оформление в различных инстанциях.

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