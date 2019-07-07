В Совфеде оценили поставку Украине нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США на своей странице в Facebook.

«Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец», — написал политик.

По словам Клинцевича, на задний план ушел вопрос, сколько украинская сторона заплатила за американскую нефть.

Ранее сообщалось, что на Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Отмечалось, что на перекачку 75 тысяч тонн нефти в береговые резервуары уйдет порядка 36 часов. После этого сырье направят по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

В апреле российские власти ввели запрет на поставку нефти и нефтепродуктов на Украину. Это стало ответной мерой на введенные Киевом торговые санкции против России. Запрет на поставки топлива вступил в силу 1 июня.

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