Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США. Об этом в субботу, 6 июля, сообщается на сайте Одесского порта, куда была осуществлена поставка.

«К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти», — говорится в сообщении порта.

Отмечается, что перекачка нефти в береговые резервуары займет порядка 36 часов. После этого сырье направят по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг» на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Как пояснили в порту, Украина получит еще несколько партий нефти сорта Bakken. Ожидается, что следующая партия прибудет в Одессу уже в августе.

В апреле российские власти ввели запрет на поставку нефти и нефтепродуктов на Украину. Отмечалось, что это стало ответной мерой на введенные Киевом торговые санкции против России. Запрет на поставки топлива вступил в силу 1 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!