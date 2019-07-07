Россия захотела депортировать отказавшегося убивать лидера оппозиции беженца

Власти России в ближайшее время депортируют из страны беженца из Того Бозобэйиду Батому, которому на родине грозит смертная казнь. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на заявление благотворительной организации «Гражданское содействие».

По данным правозащитников, в Того Батома был гвардейцем и участвовал в разгоне антиправительственных митингов. После отказа выполнять приказ об устранении лидера местной оппозиции его начали преследовать. «За уклонение от приказа Батома был брошен в тюрьму и был подвергнут многократным пыткам и бесчеловечному обращению», — сообщили в «Гражданском содействии».

В 2014 году Батоме удалось покинуть Того. Год спустя он подал прошение о получении статуса беженца в России, но получил отказ. Также он несколько раз безуспешно пытался получить в ФМС временное убежище.

В 2018-м Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев признало, что Батома нуждается в защите. Ведомство начало готовить документы на его переселение в другую страну, однако Бозобэйиду, не дождавшись окончательного решения, уехал в Белоруссию и попросил убежище там.

Минск отказал беженцу и депортировал его в Россию. Приехав в Брянскую область, Бозобэйиду выяснил, что региональное управление МВД приняло решение о его депортации в Того. Апелляционная инстанция рассмотрит дело беженца 22 июля. Однако, как сообщил сам Батома «Гражданскому содействию», его уже везут в Москву, откуда собираются отправить в Того.

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