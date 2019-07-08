Потрошители банкоматов вскрыли 22 аппарата на юге России и попались полиции

Участники преступной группы, грабившие банкоматы в Ставропольском крае, задержаны полицейскими. Об этом в понедельник, 8 июля, «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По словам Волк, в преступное сообщество входили девять уроженцев Перми. Они вскрыли 22 банкомата регионального кредитно-финансового учреждения в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах. Добычей воров стали более 16 миллионов рублей.

В ходе обысков у членов преступной группы были обнаружены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег. Шестеро из задержанных по решению суда отправлены в СИЗО, трое — под домашний арест.

6 июня 2018 года сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю Камо Восканяну, участнику преступной группы, которая похитила из банкоматов почти 13 миллионов рублей. Подсудимый признан виновным по 116 эпизодам кражи, а также в участии в организованном преступном сообществе. Восканян получил четыре года в колонии общего режима.

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