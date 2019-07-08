Подтопленцам в Тулуне предложили помыться за 100 рублей

В затопленном Тулуне Иркутской области заработала баня, для посещения которой местным жителям необходимо заплатить 100 рублей. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По данным радиостанции, для волонтеров, сотрудников экстренных служб и пострадавших от стихии баня работает бесплатно. Для этого «людям с зоны затопления» нужно показать паспорт, следует из опубликованного фото объявления.

Ранее стало известно о 23 жертвах наводнения.

Председатель комиссии по ЧС Руслан Болотов сообщил, что в результате паводка в регионе более 3,5 тысячи жилых домов оказалось невозможно восстановить и отремонтировать, жить в них нельзя. Подтопленцев разместят во временном жилье и до октября обеспечат новым.

Чрезвычайная ситуация объявлена в шести районах области. Было подтоплено более 10 тысяч жилых домов в 103 населенных пунктах. Ущерб от паводка составил не менее 29 миллиардов рублей.

Наводнение вызвано затяжными дождями и подъемом уровня рек. По мнению специалистов географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ), произошедшее стало результатом атмосферных аномалий и глобального изменения климата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!