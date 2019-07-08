В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на слова священника в эфире московской православной радиостанции «Радонеж».

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — приводит цитату Смирнова агентство.

По его мнению, женщины гораздо лучше мужчин в проявлении терпения и любви. «За каждым женским деланием стоит подвиг (...) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают», — пояснил протоиерей.

В доказательство своего утверждения Смирнов привел случай, который наблюдал в храме, когда женщина с мужчиной приходят вместе. «Он стоит, как столица Камбоджи — Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать. Она все объясняет более-менее толково, но этот вообще не может слова произнести», — описал разницу между полами священник.

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