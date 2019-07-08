Россия стала более открытой для мировой экономики

Россия приняла Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам, сообщается на сайте Гаагской конференции по международному частному праву. Теперь решения зарубежных судов будут иметь силу на территории России.

Действие документа не распространяется на некоторые виды споров: семейные, в области интеллектуальной собственности, а также касающиеся таможенных вопросов и дел о банкротстве. Также конвенция дает право любой подписавшей ее стране не применять на своей территории положения иностранных судебных решений, если они касаются спорных территорий.

Для того чтобы конвенция окончательно вступила в силу в какой-либо стране, ее необходимо ратифицировать. После этого для исполнения в России станут обязательными решения судов всех стран-участниц Гаагской конференции. Это большинство государств мира, за исключением многих стран Африки, Центральной Азии, а также Колумбии, Боливии и Гайаны.

До сегодняшнего дня Россия состояла в аналогичных соглашениях в рамках СНГ и бывшего СССР (за исключением стран Балтии). Кроме того, действовали 28 двусторонних договоров, однако они не были заключены с ведущими экономиками мира. В 2015 году Конституционный суд признал за российскими судами право не исполнять решения международных органов и инстанций в случаях, когда они противоречат российской Конституции.

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