ФСБ поймала борца с коррупцией из МВД после похода в библиотеку

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заподозрили оперативника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД в подделке документов. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники управления «М» ФСБ России задержали оперативника в Российской государственной библиотеке (РГБ) летом 2018 года. По версии сотрудников спецслужбы, полицейский пришел в РГБ с запросом, на котором была печать и подпись заместителя начальника ГУЭБиПК МВД.

На основании бумаги полицейский потребовал сотрудников РГБ отчитаться о деньгах, которые поступают на счета библиотеки за организацию выставок. Вскоре о приходе оперативника из библиотеки поступила жалоба в ФСБ — и полицейского задержали в тот же день. Его запрос оказался поддельным: замначальника ГУЭБиПК пояснил, что не давал указаний проверять РГБ.

В минувшем июне сотрудники ФСБ передали дело задержанного в Следственный комитет России (СКР).

4 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии. По данным спецслужбы, военные медики подделывали диагнозы, из-за которых военнослужащие могли уволиться по состоянию здоровья.

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