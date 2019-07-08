В Минздраве ответили на слова протоиерея РПЦ о слабости женского ума

В Минздраве прокомментировали слова протоиерея Дмитрия (Смирнова) о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом, передает Rambler News Service со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога министерства Евгения Брюна.

Женщины отличаются от мужчин генетически, биохимически и психологически, но их невозможно сравнивать, заявил Брюн. «История человечества показывает, что женщины не умнее, не глупее; они — другие. У них другая психология. Это некие такие инопланетяне», — заявил психиатр-нарколог.

Специалист уверен, что в решении прорывных и творческих задач женщины уступают, а в бытовых вопросах «сто очков дадут мужчинам». При этом Брюн «не готов» сказать, что женщина глупее мужчины. По его мнению, «она просто другая».

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом, но женщины лучше мужчин в проявлении терпения и любви. «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал протоиерей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!