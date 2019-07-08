Оппозиция победила на выборах в Греции

Правоцентристская оппозиционная партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах в Греции, сообщает Reuters.

Партии, которую возглавляет бывший банкир Кирьякос Мицотакис, удалось набрать около 40 процентов голосов, это даст ей абсолютное большинство мест в парламенте — 158 из 300.

В законодательное собрание также прошли представители антииммигрантской партии «Греческое решение» и Коммунистическая партия страны. Представителям ультраправого «Золотого рассвета» в этот раз не удалось получить парламентские кресла.

Правившая с 2015 года левая партия СИРИЗА набрала около 31 процента голосов. Ее глава Алексис Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой и передал ему пост премьер-министра страны. Присяга пройдет 8 июля.

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Мицотакис заявил, что теперь для него и его партии открыты возможности для изменения ситуации в стране: он пообещал избирателям снизить налоги и и улучшить инвестиционный климат.

Роспуск парламента страны и досрочные выборы объявил 11 июня греческий президент Прокопис Павлопулос. Причиной такого решения стало поражение партии СИРИЗА на выборах в Европарламент — на них «Новая демократия» также взяла верх.

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