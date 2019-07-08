Упрекнувший подтопленцев в желании «качнуть права» губернатор исправился

В Канске (Красноярский край) решили вопрос с дорогой, из-за которой губернатор Александр Усс нагрубил местной жительнице и упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представительницу пресс-службы губернатора и правительства края Власту Винскую.

По ее словам, под дорожным полотном проложена дренажная труба, которая позволила отвести воду. Сам губернатор, в свою очередь, позвонил Наталье Заморозовой, потребовавшей обратить внимание на сложившуюся ситуацию, и извинился, отметила представительница правительства края.

Винская также уточнила, что подтопленными в Канске остаются три жилых дома, тридцать придомовых территорий и сорок дачных участков. Она добавила, что пострадавшие от стихии получают единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей вне зависимости от степени ущерба.

Ранее, 2 июня, стало известно об извинениях губернатора за фразу «качнуть права» в адрес подтопленцев. Жительница Канска, которой нагрубил Усс, считает, что инцидент исчерпан.

2 июня начальник управления пресс-службы главы региона Елена Уляшева заявила, что во время общения Усса с местными жителями «эмоции иногда брали верх». По ее мнению, акцентировать внимание следует именно на принятых решениях, а не на словах.

На вопрос женщины, что делать, если дорогу размоет, Усс отреагировал в резкой форме. «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть», — сказал он. Видеозапись диалога опубликована в соцсети.

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