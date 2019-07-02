Стало известно об извинениях российского губернатора за «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс, угрожавший жительнице затопленного Канска «тоже качнуть права», извинился перед женщиной за резкий разговор. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на саму участницу разговора.

По словам Натальи, глава региона в ходе телефонного разговора пообещал, что вопрос с дорогой в подтопленной зоне будет решен. «Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — отметила она.

Жительница Канска подчеркнула, что инцидент считает исчерпанным.

Ранее во вторник начальник управления пресс-службы главы региона Елена Уляшева заявила, что во время общения Усса с местными жителями «эмоции иногда брали верх». По ее мнению, акцентировать внимание следует именно на принятых решениях, а не словах.

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