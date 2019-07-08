Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Их слабость ума не в том, что они глупее», — заявил протоиерей. Он отметил, что девочки чаще оканчивают школу с золотой медалью, потому что более старательные и лучше понимают, что им говорят.

Женский ум создан для другого, заявил Смирнов. По его мнению, если женщины могут работать на конвейере, то мужчины нет.

Ранее 8 июля Дмитрий Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» заявил, что женщины «слабее умом», чем мужчины. В ответ на это психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн сказал, что женщины отличаются от мужчин психологически, генетически и биохимически, но их невозможно сравнивать, потому что женщины «другие».

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