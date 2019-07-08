Женщина готовила рыбу и нашла внутри ложку

Жительница индонезийской провинции Западная Ява потрошила свежепойманную рыбу и нашла внутри ее желудка пластиковую ложку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Анна Нурджана (Anna Nurjanah) купила на местном рынке большую корифену и попросила помощницу по дому ее разделать. Домработница заметила, что желудок рыбы деформирован, и подозвала хозяйку. «Мадам, в желудке этой рыбы что-то есть», — закричала женщина. Они разрезали орган и нашли внутри восемь пластиковых предметов, в том числе упаковку от конфеты и одноразовую ложку.

Нурджана поделилась видеозаписью с внутренностями большой корифены на странице в Instagram, чтобы обратить внимание окружающих на проблему загрязнения океана пластиком. Пост стал вирусным и собрал более 280 тысяч просмотров.

Большая корифена — вид лучеперых рыб, обитающий в тропических и субтропических водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Достигает метра в длину и весит до 40 килограммов. Эта хищная рыба питается более мелкими собратьями, такими как кальмары, крабы и зоопланктон.

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