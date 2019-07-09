Мужчина захотел сняться с быком и попал в больницу

Участник забега на фестивале Сан-Фермин попытался сняться на видео с быками и получил серьезное ранение в шею. Об этом сообщает портал USA Today.

В воскресенье, 7 июля, 46-летний Хайме Альварес (Jaime Alvarez) вместе с семьей отправился на известный испанский фестиваль в Памплоне. Мужчина решил поучаствовать в энсьерро — традиционном мероприятии, в котором люди убегают от 12 разъяренных быков. Его пытались отговорить от участия в опасном забеге, но он не смог устоять перед его атмосферой.

Американец бежал от стада быков на протяжении 850 метров, а затем забрался на забор, чтобы спастись от преследовавших его животных. Через некоторое время он спустился, подумав, что угроза миновала. Альварес хотел снять пятисекундное видео, в котором он бы похвастался, что поучаствовал в забеге.

В этот момент бык подобрался сзади и ударил его рогом. Мужчина потрогал шею рукой, увидел кровь и понял, насколько сильным оказалось ранение. Он не знал, что делать, но кто-то схватил его за руку и протащил сквозь толпу прямиком к врачам.

Пациента оперировали в региональной клинике на протяжении двух с половиной часов. Специалисты отметили, что рог быка прошел глубоко в шею пострадавшего, сломал часть скулы и при этом не задел яремную вену и основные артерии, что удивило врачей. Сейчас мужчине ничего не угрожает.

Альварес отметил, что надеется на скорую выписку. В будущем он хотел бы вернуться на фестиваль уже в качестве зрителя.

В марте сообщалось о посетительнице зоопарка, на которую напал ягуар. Женщина перелезла через барьер, чтобы сделать селфи с животным, и получила глубокие раны на обеих руках.

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