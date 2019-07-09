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Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии

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Пять детей в возрасте 12-14 лет стали подозреваемыми по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Германии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Инцидент произошел в городе Мюльхайм-на-Руре (земля Северный Рейн — Вестфалия) 5 июля. Местные жители рассказали, что собака во время прогулки повела их в лесистую зону возле детской площадки, где в итоге обнаружили двух мальчиков и девушку. Позднее оказалось, что нападавших было пятеро: двое 14-летних и трое 12 лет, все они болгары. Их задержали и допросили, а на следующее утро передали родителям.

Пострадавшей оказали помощь в больнице. В полиции отметили, что нападение сопровождалось «серьезным насилием» и длилось долго, передает BBC News.

8 июля прокуроры объявили, что один 14-летний превентивно взят под стражу. Это было сделано с учетом серьезности нынешнего обвинения, а также двух предшествовавших этому сообщений о сексуальных домогательствах. При этом всех подозреваемых отстранили от занятий в школе.

По немецкому законодательству дети в возрасте до 14 лет не привлекаются к уголовной ответственности. Вместо этого ответственность несут их родители, законный опекун или местное управление по делам молодежи.

Произошедшее уже шокировало население и вызвало жаркие дебаты о том, стоит ли понижать возраст уголовной ответственности в Германии. Подобные призывы поддержали не все. Ассоциация судей, в частности, выступила против подобного предложения, указав, что мера не уменьшит число преступлений среди несовершеннолетних. В ассоциации защиты детей также призвали разбирать все случаи индивидуально.

Возраст привлечения к уголовной ответственности в Германии относительно высок по сравнению с другими странами и регионами Европы. К примеру, во Франции он составляет 13 лет, в Бельгии и Нидерландах — 12. В разных частях Великобритании он разнится: в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии к ответственности можно привлекать с 10 лет, в Шотландии ребенок может предстать перед судом с 12-ти, хотя ответственен за свои действия с восьми. В то же время в Италии возраст соответствует Германии, а в Польше и Швеции он даже выше: 15 лет.

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